На Чернігівщині судитимуть чоловіка, який завдав смертельних тілесних ушкоджень знайомій

Перед судом постане 45-річний мешканець одного з сіл Корюківського району, який забив до смерті літню жінку. За такі дії зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що в квітні 2024 року чоловік, під час сварки зі 74-річною місцевою жителькою, завдав їй ударів по голові та грудній клітці, в результаті яких жінка померла. Поліція оперативно затримала підозрюваного.

Слідчі поліції вже завершили досудове розслідування та під процесуальним керівництвом Корюківської окружної прокуратури направили до суду кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області