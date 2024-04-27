На Чернігівщині судитимуть групу наркоторгівців з річним прибутком у десятки мільйонів гривень

Слідчі відділення поліції №1 (Козелець) Чернігівського райуправління поліції завершили досудове розслідування та передали прокуророві Козелецької окружної прокуратури для скерування до суду матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом щодо трьох мешканців Києва, які налагодили в Остерській громаді на Чернігівщині масштабне виробництво наркотиків з їх подальшим збутом в особливо великих розмірах по всій Україні.

Нагадаємо, що припинили діяльність багаторічного стійкого наркоугруповання співробітники Управління по боротьбі з наркозлочинністю спільно з оперативниками кримінальної поліції Козелецького відділення за підтримки підрозділу кримінального аналізу обласної поліції.

В ході проведення санкціонованих обшуків за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» поліція виявила в нежитлових будівлях облаштовані теплиці для вирощування конопель, приміщення для сушіння, переробки та фасування наркозілля на дрібні партії. У теплицях поліцейські виявили близько півтисячі культивованих рослин конопель елітних сортів.

На місці правоохоронці виявили та вилучили близько 20 кілограмів речовини рослинного походження, схожої на канабіс, розфасованої у мішки, а також 74 висушені рослини конопель, 70 зіп-пакетів з насінням конопель, мобільні телефони та ноутбуки.

Наразі слідчий поліції, за процесуального керівництва Козелецької окружної прокуратури, завершив досудове розслідування у провадженні:

– за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене організованою групою);

– за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України (незаконне вирощування конопель).

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом передано прокуророві для скерування до суду.

Членам наркоугруповання загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області