На Чернігівщині судитимуть організовану злочинну групу наркоторговців

Слідчі Головного управління Нацполіції за оперативного супроводу обласного Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо діяльності організованої злочинної групи. Встановлено, що зловмисники реалізовували психотропні речовини. Їхній щомісячний «дохід» становив мільйон гривень.

В процесі досудового розслідування слідчі обласної поліції встановили, що злочинну групу наркоторговців організував і очолив 35-річний керівник станції техобслуговування автотранспорту, мешканець селища Сосниця Корюківського району. Лідер злочинної групи розробив схему протиправного збуту психотропних речовин – PVP та амфетаміну. До злочинної діяльності він залучив підлеглого працівника та інших учасників, підшуканих з-поміж місцевих знайомих осіб.

Зловмисники зберігали та розфасовували психотропні речовини у приміщенні СТО.

За даними слідства, зловмисники сформували клієнтську базу та реалізовували наркотики методом так званих «закладок» та «з рук у руки». Покупці перераховували гроші на банківську картку організатора або готівкою, після чого отримували відповідні координати та «товар». Кошти від продажу організатор розподіляв між усіма учасниками угруповання.

Слідство встановило, що прибуток організованої групи від наркотрафіку щомісяця міг сягати мільйон гривень.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування щодо діяльності зловмисників у кримінальному провадженні за фактами незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин, вчинених у складі організованої злочинної групи (ч. 3 статті 307 Кримінального кодексу України).

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

31 травня слідчі поліції передали матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом прокуророві Чернігівської обласної прокуратури для скерування до суду.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області