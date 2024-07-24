На Чернігівщині судитимуть озброєну ОЗГ виробників та торгівців наркотиками

Поліцейські припинили діяльність організованої злочинної групи, яка систематично виготовляла та збувала уроздріб психотропні речовини в особливо великих розмірах. Слідчі слідчого управління обласної поліції завершили досудове розслідування, матеріали провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

Нагадаємо, слідчі Головного управління Нацполіції в Чернігівській області у взаємодії з оперативниками обласного Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури затримали злочинну групу з числа мешканців Талалаївської громади Прилуцького району. Поліцейські реалізували зібраний масив оперативної інформації щодо причетності зловмисників до кустарного виробництва і роздрібного продажу психотропних речовин.

Заходи затримання членів злочинної групи відбулися за силової підтримки поліцейських спецпідрозділу КОРД, а подальші санкціоновані обшуки в їхніх помешканнях та автотранспорті – із залученням кінолога зі службовим собакою та вибухотехніків поліції.

В ході слідчих дій поліцейські виявили та вилучили у зловмисників загалом понад 50 грамів психотропної речовини амфетаміну, засоби його кустарного виробництва та фасування, гроші від реалізації забороненої речовини. Також вилучено наркотичний засіб канабіс, п’ять ручних гранат з чотирма запалами до них, гранатометний постріл, понад 250 набоїв до автоматичної стрілецької зброї, інші речові докази.

За даними оперативників поліції, щомісячний прибуток членів групи від їхньої незаконної діяльності перевищував 150 тисяч гривень. Роздрібний збут психотропних речовин здійснювався у Прилуцькому районі Чернігівщини.

Слідчі поліції Чернігівщини повідомили зловмисникам про підозри у скоєнні злочинів у складі організованої злочинної групи:

за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою);

за частиною 1 статті 306 Кримінального кодексу України (використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин з метою продовження їх незаконного обігу);

за частиною 3 статті 311 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах);

за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом передано прокуророві для скерування до суду.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області