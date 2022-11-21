На Чернігівщині судитимуть російського окупанта, який розстріляв автомобіль з родиною

Прилуцькою окружною прокуратурою в порядку спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця збройних сил Російської Федерації за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 26 лютого 2022 року військовослужбовці країни-агресора, рухаючись у центрі с. Крупичполе Прилуцького району, помітили цивільний автомобіль, що зупинився, даючи дорогу військовій техніці ворога. В авто перебувала подружня пара, їхня донька та зять.

Обвинувачений спільно з іншими військовими РФ відразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирах. У подальшому, вважаючи, що всі четверо осіб загинули, військовослужбовці країни-агресора залишили місце вчинення злочину.

Внаслідок злочинних дій жінка загинула, інші члени родини отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

Офіс Генпрокурора