На Чернігівщині судитимуть злочинний дует посадовців, які налагодили схему отримання хабарів з підприємців

Слідчі поліції Чернігівщини за оперативної підтримки обласного Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування протиправної діяльності начальника та інспектора одного з відділів державної установи з питань праці, затриманих «на гарячому» під час отримання хабаря від директора місцевого підприємства.

Слідство встановило, що посадовці інспекційної діяльності з метою особистого збагачення налагодили корупційну схему вимагання та одержання хабарів з місцевих підприємців.

Чиновники створювали штучні умови для проведення перевірок приватних підприємств на предмет виявлення порушень промислової безпеки і трудового законодавства. Після цього зловмисники пропонували підприємцям можливість уникнути перевірки та накладання штрафу, надавши певну суму хабаря 24 квітня поліцейські викрили двох посадовців одразу після одержання ними чергового «траншу» – 20 000 гривень.

Наразі слідчі Головного управління Нацполіції в Чернігівській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання службовими особами неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Слідчі поліції передали матеріали завершеного кримінального провадження з обвинувальним актом прокуророві Чернігівської обласної прокуратури для скерування до суду.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області