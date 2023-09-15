На Чернігівщині учасники злочинної групи відповідатимуть за забруднення земель шкідливими відходами

Співробітники слідчого управління поліції Чернігівської області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури повідомили про підозру групі осіб у вчиненні, за попередньою змовою, забрудненням земель шкідливими відходами, що спричинило тяжкі наслідки. Збитки від незаконної діяльності зловмисників оцінюються у понад 32 мільйони гривень.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що до незаконної діяльності причетні троє осіб — власник підприємства, що спеціалізується на утилізації небезпечних відходів, а також директор та менеджер цього підприємства.

У період з жовтня 2021 року по квітень 2023 року фірма здійснювала утилізацію «бурового шламу» — відходів від проведення нафтогазовидобувних робіт. При цьому, внаслідок порушення виконавцями встановлених спеціальних правил, відбувалося забруднення земель небезпечними відходами. Зокрема, зловмисники свідомо вивозили «буровий шлам» на полігон твердих побутових відходів на території Чернігівської області, який нездатний забезпечувати утилізацію та видалення небезпечних відходів у відповідності до норм природоохоронного законодавства України.

В процесі здійснення досудового розслідування правоохоронці вилучили на території вказаного полігону зразки ґрунту та дослідили їх склад та властивості. У підсумку встановлено перевищення фактичного вмісту в ґрунті: нафтопродуктів, свинцю, нікелю та кобальту. Це справляло шкідливий вплив на довкілля та сприяло створенню небезпеки для навколишнього природного середовища.

Екологічна шкода, завдана протиправними діями зловмисників навколишньому природному середовищу, оцінюється у понад 32 мільйони гривень.

14 вересня слідчі поліції вручили всім трьом учасникам злочинної групи повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель), що караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Тривають слідчі дії.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області