На Чернігівщині викриnj злочинну групу на чолі зі «смотрящим за Ніжином»

Слідчі обласної поліції Чернігівщини спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань припинили багатовекторну протиправну діяльність групи осіб, яка у Ніжині охопила злочинним впливом низку кримінальних сфер, у тому числі і функціонування підпільного казино.

Документуючи діяльність фігурантів, поліцейські з’ясували, що зловмисники на гроші, отримані від злочинної діяльності, організували роботу підпільного казино. Там систематично відбувалися незаконні азартні ігри, подекуди з грандіозними ставками. Так, в одному з сеансів гри загальний банк складав п’ять мільйонів гривень.

Оцінивши прибутковість справи, правопорушники вирішили не зупинятися на досягнутому та розпочали проведення сеансів незаконного онлайн казино. До проведення онлайн ігор залучались особи, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Гроші, отримані від незаконної діяльності, спільники використовували для шахрайських дій відносно мешканців Чернігівської області.

Реалізовуючи отримані дані, поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» провели одночасні обшуки у всіх фігурантів, які входили до злочинної групи, а це понад десять осіб.

Правоохоронці виявили та вилучили: стіл для гри в покер, гральні фішки, гральні карти, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, готівку, чорнову документацію, мобільні телефони та банківські картки.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру у веденні незаконної діяльності з організації азартних ігор групою осіб (ч. 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України).

Наразі тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області