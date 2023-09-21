На Чернігівщині викрито схему підробки документів для виїзду військовозобов’язаних за кордон – підозрюють двох осіб

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом мешканцям Прилуцького району за фактом організації, керівництва незаконним переправленням осіб через державний кордон України, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, двоє братів під час дії воєнного стану організували схему незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов’язаних чоловіків на роботу до Республіки Польща шляхом виготовлення підроблених документів, які надають право виїзду за кордон.

Упродовж березня 2023 року підозрювані виготовили фіктивні довідки військово-лікарської комісії, тимчасові посвідчення військовозобов’язаних із відомостями про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку для 4 чоловіків призовного віку.

Крім того, правопорушники надавали зацікавленим у незаконному виїзді особам поради та вказівки щодо порядку та механізму перетину державного кордону України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Чернігівській області, за оперативного супроводу УСР ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури