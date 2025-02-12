На Чернігівщині викрито злочинну групу, яка заподіяла мільйонних збитки сфері оборони

Поліція викрила учасників схеми систематичного привласнення бюджетних коштів на закупівлі матеріальних цінностей для військових частин за завищеними цінами. До злочинної групи входили керівник квартирно-експлуатаційного відділу одного з військових гарнізонів Чернігівщини та його підлегла, а також цивільний комерсант. Збитки сфери оборони від протиправних дій спільників перевищили 3 мільйони гривень.

В процесі досудового розслідування слідчі Головного управління Нацполіції в Чернігівській області за оперативного супроводження регіонального Управління стратегічних розслідувань встановили, що керівник квартирно-експлуатаційного відділу гарнізону, діючи спільно з підлеглою, заради особистого збагачення організував схему отримання незаконних прибутків.

Суть злочинної схеми полягала у заволодінні бюджетними коштами на заготівлі твердого палива (дров) для потреб гарнізону.

Слідство встановило, що упродовж 2022 року посадовці за попередньою змовою з підконтрольною фізичною особою-підприємцем, зловживаючи службовим становищем, уклали три прямі договори на поставку дров для опалення військових частин за цінами, що більш ніж удвічі перевищували середньоринкові.

У результаті серії послідовних закупівель палива за завищеними цінами сумарні збитки, завдані сфері оборони України, склали понад 3 мільйони гривень.

Наразі слідчі поліції Чернігівщини за погодженням з прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили обом посадовцям про підозру у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу України).

60-річному цивільному комерсантові оголошено підозру у вчиненні пособництва у вказаній вище розтраті чужого майна (ч. 5 статті 27, ч. 5 статті 191 КК України).

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області