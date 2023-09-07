На Чернігівщині за шахрайство та хабарництво до 5 років ув’язнення засуджено колишнього сільського голову

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури суд визнав винним колишнього сільського голову одного з районів Чернігівської області. Йому інкримінували вчинення шахрайства, службове підроблення, одержання неправомірної вигоди, підбурювання до підкупу особи, яка надає публічні послуги (ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 368-4 КК України).

Вироком суду його засуджено до 5 років позбавлення волі. Також його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємствах, установах, організаціях, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 2 роки, з конфіскацією майна.

У суді доведено, що посадовець у вересні 2017 року вимагав від директора фермерського господарства компенсацію витрат на оплату послуг оцінювача нежитлової будівлі та виготовлення проекту землеустрою. Комунальне приміщення фермер хотів придбати для комерційних потреб. При цьому сільський голова достовірно знав, що ці послуги мають надаватися за рахунок сільради.

Також він підбурював директора господарства надати неправомірну вигоду – 50 тис грн оцінювачу, який проводить експертну оцінку будівлі. Кошти призначалися за зменшення вартості об’єкту нерухомості.

Експосадовець пообіцяв посприяти у позитивному вирішенні сільською радою питання про оцінку та продаж приміщення. За це хотів отримати 10 тис грн.

Також доведено ще один епізод незаконної діяльності посадовця. Він видав довідку із завідомо неправдивими відомостями про членство особи у формуванні з охорони громадського порядку. Причому достовірно знав, що таке громадське формування не створювалося і не було зареєстроване у встановленому Законом порядку.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Офіс Генпрокурора