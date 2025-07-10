На Чернігівщині засуджено кримінального «авторитета», який поширював злочинний вплив та організовував тяжкі злочини на території області

Розглянувши матеріали кримінальних проваджень у справі місцевого кримінального авторитета, Ніжинський міськрайонний суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувачення довело причетність фігуранта до спроб дестабілізувати криміногенну обстановку в області, а також до організації низки тяжких злочинів, серед яких втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, вимагання та налагодження каналу наркотрафіку.

Слідчі слідчого управління поліції Чернігівської області спільно зі співробітниками обласного Управління стратегічних розслідувань та оперативного відділу ДУ “Чернігівський слідчий ізолятор” під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури встановили, що уродженець Ніжина, відбуваючи покарання за скоєння особливо тяжких злочинів, а саме – за організацію в 2022 році розбійного нападу на фермера з Ніжина у складі банди – використав свій досить високий «статус» у кримінальній ієрархії для продовження активної злочинної діяльності руками поплічників, яких дистанційно знаходив на волі.

Відомо, що фігурант почав настільки почуватися центральною фігурою кримінального світу, що погрожував розправою правоохоронцям. За такі дії його було засуджено у травні минулого року за ч.1 статті 345 Кримінального кодексу України. Вирок вступив у законну силу, проте це не зупинило подальшу протизаконну активність кримінального «авторитета».

Фігурант дистанційно вступив у злочинну змову з групою осіб на волі, серед яких був неповнолітній. На початку лютого 2024 року в м. Ніжин, виконуючи настанови організатора, четверо його спільників скоїли крадіжку колекційних монет загальною чисельністю понад 1500 найменувань з помешкання місцевого колекціонера. У подальшому поліцейські запобігли реалізації викраденого майна, оперативно встановивши особи зловмисників та затримавши двох із них. Колекційні монети в них було вилучено.

Крім цього, слідчі поліції встановили, що вказаний кримінальний «авторитет» під час відбування покарання у СІЗО використовував свій «статус» в злочинній ієрархії для вимагання неіснуючих боргів у осіб, які перебували на волі. Зокрема, слідством доведено, що фігурант з використанням мобільного зв’язку, погрожуючи потерпілому застосуванням психологічного та фізичного насильства, вимагав у громадянина сплати неіснуючого боргу в сумі 2500 доларів США, які мали бути перераховані на вказаний зловмисником банківський картковий рахунок.

Також слідство встановило, що фігурант обрав одним з основних напрямків спрямування свого злочинного впливу організацію незаконного обігу наркотичних засобів як на волі, так і в місцях несвободи. Зокрема, задокументовано створення вказаним кримінальним «авторитетом» та подальше забезпечення безперебійного функціонування каналу наркотрафіку до СІЗО, куди заборонені препарати потрапляли замаскованими під побутові предмети. Паралельно фігурант контролював процеси збуту наркотиків на рідній Ніжинщині, керуючи діями спільників за допомогою мобільного зв’язку. Цей аспект злочинної діяльності «авторитета» слідство також задокументувало належним чином.

Наразі Ніжинський міськрайонний суд завершив розгляд матеріалів кримінальних проваджень, щодо «авторитета» за такими статтями Кримінального кодексу України:

– організація вчинення, керівництво підготовкою та вчиненням таємного викрадення чужого майна, поєднаному з проникненням у житло, в умовах воєнного стану, повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 185);

– вимагання з погрозою насильства над потерпілим, вчинене повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст.189);

– умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчиненому в умовах слідчого ізолятора (ч. 2 ст. 255-1);

– втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність (ч. 1 ст. 304);

– незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб, а також у незаконне зберігання наркотиків без мети збуту (відповідно ч. 2 статті 307 та ч. 1 статті 309 Кримінального кодексу України).

За сукупністю злочинів вироком суду кримінального авторитета засуджено до 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області