На Чернігівщині затримали чоловіка, який стріляв у знайомого. У нього вилучили купу зброї

Оперативники Менського відділення поліції Корюківщини розшукали та затримали чоловіка, який на ґрунті неприязних відносин завдав вогнепальних поранень своєму знайомому. Вдома у нападника вилучено арсенал зброї. Потерпілого госпіталізовано до лікарні.

Інформація про заподіяння чоловіку вогнепальних поранень надійшла до поліції вранці 17 травня. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції.

У результаті проведення комплексу першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та розшукали особу, причетну до завдання тілесних ушкоджень – ним виявився 52-річний мешканець Мени.

Правоохоронці з’ясували, що злочин стався під час конфлікту між чоловіками на ґрунті неприязних відносин. В ході сварки зловмисник декілька разів вистрелив у тулуб потерпілого. Пораненого госпіталізували.

Поліція затримала підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В ході затримання зловмисник чинив опір. У стрільця виявлено 2 пістолети та 2 револьвери з ознаками переробки.

Поліцейські провели невідкладний обшук у помешканні нападника. У ході слідчої дії правоохоронці виявили та вилучили: 5 корпусів гранат різних марок, запали УЗРГМ-2, 2 підривника різних марок, пластичну вибухову речовину, 11 пістолетів різних марок, 2 саморобні пристрої для відстрілу патронів, 4 магазини з набоями, близько 1000 набоїв різного калібру, запчастини до вогнепальної зброї, інші речові докази. Усе вилучене направлено на проведення експертних досліджень.

Слідчі слідчого управління поліції Чернігівщини під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури відкрили кримінальні провадження за:

– ч. 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження);

– ч. 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами).

– ч. 2 статті 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).

Санкція тяжчої зі статей передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області