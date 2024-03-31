На Чернігівщині затримали чоловіка, який завдав тяжких тілесних ушкоджень жінці

Оперативники відділення поліції №2 смт Ріпки Чернігівського райуправління поліції затримали чоловіка, який в ході раптово виниклої сварки травмував свою співмешканку. Потерпілу госпіталізовано до лікарні, а зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Вчора до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію мешканки Ріпок з тяжкими тілесними ушкодженнями.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №2 (смт Ріпки) Чернігівського райуправління поліції.

Поліцейські встановили, що між 46-річним чоловіком та жінкою виник конфлікт, в ході якого нападник завдав тілесні ушкодження своїй співмешканці. Травмовану жінку було госпіталізовано.

З місця події поліція вилучила знаряддя злочину та інші речові докази.

Підозрюваного поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомив зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області