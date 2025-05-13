На Чернігівщині затримали чоловіків, які погрожували правоохоронцям розправою та чинили опір при затриманні

Поліцейські прибули на виклик із повідомленням, що нетверезі особи роз’їжджають автівкою в одному з сіл Новгород-Сіверського району. При складанні адміністративних матеріалів за фактом керування транспортом у нетверезому стані водій та пасажир вдалися до агресивних дій щодо патрульних. Обох правопорушників затримано.

Реагуючи на повідомлення про те, що в одному з сіл району їздить автомобіль Opel з нетверезими особами, за викликом виїхав екіпаж сектору реагування патрульної поліції Новгород-Сіверщини. Отримана інформація підтвердилася, тож поліцейські зупинили автівку з правопорушниками. Її водій та пасажири мали явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Коли поліцейські розпочали складання адміністративного матеріалу за керування транспортом у нетверезому стані, водій і пасажири вдалися до агресивної поведінки. Вони сіли в свою автівку та рушили в бік одного з патрульних. Вчасно зупинившись і не вчинивши наїзду, водій вийшов із салону та почав погрожувати поліцейським фізичною розправою, а також намагався вдарити одного з них.

Поліцейські припинили незаконні дії громадянина і затримали його. При цьому один із пасажирів втрутився у процес затримання та активно перешкоджав його здійсненню.

Весь перебіг інциденту зафіксовано на нагрудні відеореєстратори поліцейських.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу Новгород-Сіверського райвідділу поліції.

Обох правопорушників поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Протиправні дії фігурантів кваліфіковані за ст. 342 Кримінального кодексу України (опір працівникові правоохоронних органів) та ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). За тяжчою з них, зловмисникам загрожує до 3 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Чернігівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Триває досудове розслідування.

Головне управління Національної поліції в Чернігівській області