На Чернігівщині затримали на хабарі посадовця лікарні, який організував схему ухилення від військової служби

Поліцейські знешкодили корупційну схему ухилення від військової служби, яку організував завідувач відділення одного з медичних закладів області. Поліція затримала зловмисника під час отримання хабаря та в ході обшуків вилучила у лікаря чверть мільйона гривень.

Викрили систематичну злочинну діяльність лікаря-психіатра слідчі слідчого управління поліції Чернігівщини спільно зі співробітниками обласного управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Чернігівського гарнізону.

Правоохоронці встановили, що завідувач відділення лікарні вимагав неправомірну вигоду від військовослужбовців за складання та видачу висновків про непридатність до військової служби.

Співробітники обласної поліції pадокументували факт отримання чергового хабаря організатором схеми за вчинення таких протиправних дій.

Під час проведення санкціонованих обшуків в квартирі та автомобілі підозрюваного поліцейські виявили та вилучили кошти у сумі понад 250 тисяч гривень.

Поліція затримала посадовця лікарні у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Заходи з викриття злочинної схеми ухилення від військової служби відбувалися за участю оперативників контррозвідки СБУ.

Слідчі слідчого управління розслідують провадження за частиною 3 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нині триває досудове розслідування, у рамках якого поліцейські перевіряють посадовця на причетність до інших епізодів злочинної діяльності.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області