На Чернігівщині затримали серійних злодіїв, які викрали сейф з понад 650 тисячами гривень

Співробітники кримінальної поліції Ніжинського районного відділу викрили та затримали злочинну групу, причетну до серії крадіжок з офісних приміщень та магазинів у місті Ніжині. Зловмисники проникали до приміщень шляхом зламу замків або віджиму металопластикових вікон, викрадали гроші та цінні речі. Зловмисники підозрюються ще в 16-ти крадіжках.

6 вересня до поліції звернувся житель міста Ніжина з повідомленням про крадіжку з офісу його компанії. Зник сейф з готівкою — понад 650 тисяч гривень. На місце пригоди одразу прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці оглянули місце скоєння злочину, опитали працівників офісу, вилучили речові докази.

Раніше до Ніжинської поліції також надійшло звернення мешканки Ніжина про викрадення з її магазину грошей в сумі понад 5 тисяч гривень та харчових продуктів.

У результаті проведення комплексу слідчих дій та оперативно-розшукових заходів поліцейські спільно зі співробітниками відділу кримінального аналізу обласної поліції встановили, що до скоєння обох злочинів причетні троє мешканців Ніжина. Кожен з них раніше вже має судимість за майнові злочини.

В ході проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних поліція виявила та вилучила частину викрадених коштів та речей, а також знаряддя злочину.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Ніжинської окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану).

Поліція затримала зловмисників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістила до ізолятора тимчасового тримання.

Триває досудове розслідування, в ході якого, зокрема, перевіряється причетність підозрюваних до скоєння у ще понад 16 аналогічних злочинів на території міста Ніжина.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області