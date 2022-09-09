На Чернігівщині затримали водія, який втік, скоївши смертельну ДТП

Співробітники Чернігівського районного управління поліції розшукали водія автомобіля, який скоїв наїзд на пішохода та зник з місця події.

Вчора вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Чернігівського району на дорозі виявлено тіло 22-річного місцевого мешканця.

На місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту.

Поліцейські встановили, що на тілі загиблого наявні тілесні ушкодження, характерні для ДТП. Також поряд на узбіччі була покинута автівка. Отже, водій не залишився, щоб надати допомогу потерпілому, а втік з місця злочину. Орієнтування щодо особи, ймовірно причетної до скоєння ДТП зі смертельними наслідками, було відразу направлено усім найближчим нарядам поліції. І це дало свій результат.

Завдяки злагодженій роботі поліцейським вдалося встановити місцезнаходження 26-річного водія, односельця загиблого. Поліція затримала зловмисника у порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом слідчий відкрив провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами ще на три роки.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області