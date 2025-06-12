На Чернігівщині затримали злочинне угруповання, яке організувало схему привласнення квартир померлих самотніх людей

Слідчі поліції Чернігівської області за оперативного супроводу обласного управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури викрили махінаторів, які реалізували схему шахрайського заволодіння і перепродажу квартир померлих людей. Зловмисники незаконно заволоділи квартирами на суму близько 2 мільйони гривень. Угруповання шахраїв поліція затримала, їм повідомлено про підозру у злочинах та поміщено під варту.

Слідство встановило, що двоє чернігівців 1978 та 1981 року народження, які працюють ріелторами, організували злочинну схему із заволодіння квартирами, власники яких померли та не мали спадкоємців. Таке майно відповідно до законодавства повинно було перейти до комунальної власності.

Маючи значний досвід у правовідносинах з нерухомістю та зв’язки з посадовцями державних установ, фігуранти підшукували такі об’єкти нерухомості на території Чернігова та області. Надалі, шахраї залучали фіктивних спадкоємців, які видавали себе за родичів померлих. Зокрема, фігуранти залучали до протиправної діяльності громадян рф у якості таких «спадкоємців».

Зловмисники контролювали кожен етап вчинення злочинів: спочатку виготовляли підроблені свідоцтва про народження, довіреності та інші документи, необхідні для оформлення спадщини. Далі фіктивні спадкоємці подавали відповідні документи до нотаріусів, відкривали спадкові справи. Після набуття права власності на нерухомість зловмисники реалізовували це майно добросовісним покупцям, з метою легалізації незаконних доходів.

Поліція встановила, що в період з 2019 по 2025 рік на території Чернігова та області зловмисники заволоділи трьома квартирами на загальну суму 2 мільйони гривень.

В ході проведення санкціонованих обшуків у помешканнях та автівках ріелторів виявлено та вилучено мобільні телефони, принтери, чорнові записи, грошові кошти різної валюти та низку інших речових доказів, що підтверджують їх причетність до шахрайської діяльності.

Поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу поліції КОРД затримали двох шахраїв у порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану), ч. 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою), ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 209 (набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Суд вже обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Їхньому пособнику, мешканцю Київської області, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Його поміщено під домашній арешт.

Нині поліція перевіряє фігурантів на причетність до скоєння аналогічних злочинів в області.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області