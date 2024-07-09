На Чернігівщині затримали злочинну групу, що займалася виготовленням та збутом великих партій наркотиків

Поліцейські спільно з оперативниками Чернігівського прикордонного загону затримали наркоділків, які організували в малолюдній місцевості систематичне вирощування елітних сортів конопель з подальшою їх переробкою та збутом на Чернігівщині та в Києві. Правоохоронці вилучили у зловмисників десять кілограмів наркотиків вартістю понад 4 000 000 гривень. Наразі фігуранти перебувають під вартою.

Слідчі поліції Чернігівщини за оперативного супроводу співробітників УБН та низки інших поліцейських підрозділів, спільно з прикордонниками та за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» затримали двох наркоділків, які займались вирощуванням, переробкою та збутом елітних конопель.

На «господарстві» та на інших, пов’язаних з незаконною діяльністю об’єктах, поліцейські під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури провели низку одночасних санкціонованих обшуків.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили рясні насадження конопель елітних сортів у теплицях та у відкритому ґрунті, спеціально підібрані добрива, комплекти обладнання для культивації рослин у приміщеннях методом гідропоніки, електронні ваги, пристрій для вакуумного пакування готової продукції та інші докази злочинної діяльності.

Загалом поліцейські вилучили з ділянок майже 400 рослин з характерним запахом, схожих на коноплі. Також вилучено підготовлений до збуту особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, загальною вагою близько десяти кілограмів. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить майже 4 мільйони гривень.

Наразі слідчі, за погодженням Чернігівської обласної прокуратури, повідомили затриманим про підозру у незаконному виробництві та зберіганні з метою збуту наркотиків у особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України). Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області