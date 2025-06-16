На Чернігівщині затримали зловмисника, який гранатою та пістолетом погрожував учасникам слідчої дії

Поліцейські Чернігівського райуправління поліції затримали 45-річного громадянина, озброєного гранатою та пістолетом, який погрожував вбивством учасникам слідчої дії. Зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Інцидент трапився надвечір 13 червня в одному з сіл Михайло-Коцюбинської громади Чернігівського району. Під час виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження за фактом злочину у сфері незаконного обігу зброї, поліцейські виявили 45-річного місцевого мешканця, який почав погрожувати їм вбивством, тримаючи в руках предмет схожий на гранату та предмет схожий на пістолет.

Оцінивши реальність небезпеки та застосувавши відносно правопорушника в рамках чинного законодавства поліцейські заходи примусу, правоохоронці зловмисника затримали. Під час проведення в його помешканні невідкладного обшуку поліцейські виявили та вилучили пістолет і гранату РГД-5 із запал до неї.

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом погрози поліцейським слідчим відділом Чернігівського райуправління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Її санкція передбачає покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Чернігівська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області