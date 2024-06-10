На Чернігівщині затримали зловмисника, який нажився на родині зниклого безвісти військового

Аферист представився правоохоронцем та виманив гроші у сім’ї безвісти зниклого військовослужбовця ЗСУ. Оперативники ДВБ спільно із поліцейськими Чернігівщини затримали фігуранта.

Видурюванням грошей у родини безвісти зниклого військовослужбовця займався раніше судимий за шахрайство мешканець міста Прилуки. Представившись поліцейським, фігурант приїхав до матері військового та повідомив, що її чоловік ухиляється від мобілізаційного призову і нібито знаходиться у розшуку. Однак за три тисячі доларів пообіцяв вирішити питання з ТЦК та зняти батька військового з розшуку. Мати, повіривши брехні псевдоправоохоронця, віддала всі свої заощадження.

Однак через деякий час, користуючись емоційним станом жінки, зловмисник знов зв’язався із своєю жертвою. Він повідомив, що виконав свою частину договору, тому вона має до кінця розрахуватися з ним. У разі відмови платити – погрожував родині неприємностями.

У відчаї жінка звернулась по допомогу до працівників Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки, які оперативно встановили особу зловмисника. Завдяки злагодженим діям спільно із спецпризначенцями КОРД та слідчими Прилуцького райвідділу поліції фігуранта затримали одразу після передачі йому 40 тисяч гривень.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже вручена підозра за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 7 років за ґратами.

Процесуальне керівництво здійснює Прилуцька окружна прокуратура.

Коментар: речник ДВБ НП України Олександра Кузнєцова

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України