На Чернігівщині затримали зловмисника, який погрожував підірвати гранатою поліцейських

Поліцейські Новгород-Сіверського райвідділу поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД заблокували рух та затримали нетверезого водія, який спробував дати хабар патрульним за непритягнення його до відповідальності, а після їхньої відмови погрожував підірвати поліцейських ручною гранатою та намагався втекти на автомобілі. Затриманому загрожує до семи років ув’язнення.

Увечері 6 березня поліцейські сектору реагування патрульної поліції у м. Новгород-Сіверський зупинили за порушення правил дорожнього руху легкову автівку під керуванням мешканця Сумщини. Спілкуючись з водієм, поліцейські звернули увагу на явні ознаки алкогольного сп’яніння у нього.

Нетверезий чоловік запропонував патрульним 1000 гривень неправомірної вигоди, щоб уникнути складання адміністративних матеріалів за правопорушення.

Поліцейські відмовились та попередили водія про кримінальну відповідальність за такі дії.

У відповідь на відмову зловмисник дістав приховану в автомобілі ручну гранату та почав погрожувати підірвати поліцейських. Після цього чоловік на автомобілі спробував утекти в напрямку Сумської області.

На автошляху за містом поліцейські наздогнали та заблокували його автомобіль. Згодом на місце події прибули бійці спецпідрозділу поліції КОРД, які затримали зловмисника. Вибухонебезпечний боєприпас у нього вилучили.

За фактами протиправних дій фігуранта слідчі Новгород-Сіверського райвідділу поліції під процесуальним керівництвом Новгород-Сіверської окружної прокуратури відкрили кримінальні провадження за ч.1 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу); ч.1 статті 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч. 1 статті 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Поліцейські затримали зловмисника відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області