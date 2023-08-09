На Чернігівщині знайшли вбитою жінку, яка потерпала від домашнього насильства: вона зверталась за допомогою правоохоронців

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що у Чернігівській області у власному будинку знайшли мертвою жінку, яка систематично потерпала від домашнього насильства з боку свого співмешканця. За даними Лубінця, загибла раніше зверталась за допомогою.

Зокрема, зазначив омбудсмен, відповідне звернення від жінки вони отримали у липні 2023 року.

Вже згодом у ЗМІ повідомили, що наприкінці липня цю жінку знайшли мертвою: її було вбито у власному помешканні. Правоохоронні органи затримали підозрюваного. Ним виявився той самий співмешканець вбитої.

“Зазначу, що отримавши звернення, я скерував листи до Чернігівської ОВА, СБУ, Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області, ГУ Нацполіції в Чернігівській області”, – повідомив Лубінець.

Своєю чергою Чернігівська ОВА повідомила, що поліціянти навідались до жінки, однак вона відмовилась писати заяву на свого кривдника.

Поліціянти рекомендували жінці звернутися до правоохоронних органів і суду з метою притягнення кривдника до відповідальності та застосування до нього спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству.

Також, для отримання комплексної допомоги, зокрема безплатних соціальних послуг, психологічної, інформаційної та юридичної допомоги жінці рекомендували звернутися до КУ “Центр надання соціальних послуг” Понорницької селищної ради.

У Новгород-Сіверській окружній прокуратурі Чернігівської області повідомили, що після звернення омбудсмена на співмешканця вбитої склали два адмінпротоколи: за вчинення домашнього насильства та за невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування (співмешканець вбитої – це громадянин РФ, з протермінованою посвідкою на тимчасове проживання).

Також прокуратурою було винесено 2 термінових заборонних приписи, які він порушував.

15 липня було зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

“З огляду на цю ситуацію залишається відкритим питання налагодження механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, зокрема в Чернігівській області. Тому беру під особистий контроль притягнення до відповідальності всіх винних у смерті жінки від рук домашнього тирана!”, – наголосив Дмитро Лубінець.

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