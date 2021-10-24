На Черниговщине браконьеры убили лося, во время бегства от лесничего один из них умер

Полиция открыла производство за незаконную охоту.

В Черниговской области в лесу вблизи села Смолянка Олишевской территориальной общины браконьеры убили лося. Во время побега от лесничего один из злоумышленников скончался.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, правоохранители установили причастных лиц к незаконной охоте на лося.

«Вечером 23 октября в полицию позвонил лесничий и сообщил, что на территории охотничье-рыболовного предприятия он с напарником обнаружили мужчин, которые предположительно убили лося. Группу из четырех человек они застали именно во время обвалки туши», — говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчины пообещали показать лесничим документы. Впрочем, все четверо начали убегать к своим автомобилям. Во время побега одному из мужчин стало плохо, он схватился за сердце и упал. Впоследствии оказалось, что мужчина умер. Остальные сели в автомобили и исчезли.

Мясо животного, оружие и другие вещественные доказательства совершения преступления изъяли и направили для проведения экспертизы. По предварительным данным, убитому лосю было около двух лет.

Правоохранители установили личности всех причастных к убийству животного. Трое мужчин — жители Киевской области, четвертый из Черниговской. Последний оказался егерем этих угодий.

По показаниям свидетелей, застрелил лося мужчина 1973 года рождения, который умер во время попытки бегства. Полиция продолжает следственные действия для объективного документирования указанного факта. Причину смерти охотника должны установить медики.

Продолжается досудебное расследование, открытое по признакам ч. 1 ст. 248 Уголовного кодекса Украины — незаконная охота.

Такое правонарушение наказывается штрафом от 17 тыс. до 51 тыс. грн, общественными работами на срок от 160 до 240 часов или ограничением свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, в январе 2018 года Минюст Украины зарегистрировал приказ Минприроды о внесении лося европейского в Красную книгу Украины. В Минэкологии отметили, что популяция лося в Украине составляет около 5,5 тыс. особей.

27 ноября того же года Окружной админсуд Киева отменил этот приказ и разрешил охоту на лося. Судьи ОАСК считали, что Минэкологии не навело ни одного научного обоснования необходимости внесения лося в Красную книгу и не указало четких данных о численности его популяции и ее динамики.

Однако, 8 апреля 2019 Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда и оставил лося европейского в Красной книге.

В октябре 2019 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал охотникам в иске к министру экологии об отмене приказа о внесении лосей в Красную книгу. Это значит, что лось остается в Красной книге Украины.