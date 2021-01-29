На Черниговщине будут судить женщину, которая застрелила мужа и забетонировала тело

В Черниговской области женщину подозревают в том, что она убила своего мужа из ружья и забетонировала его тело в смотровой яме.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черниговской областной прокуратуры.

«Прокурор Черниговской областной прокуратуры утвердил обвинительный акт в уголовном производстве по факту умышленного убийства человека (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Придя к убеждению, что собранная совокупность доказательств достаточна для подтверждения виновности лица, прокурор направил обвинительный акт в суд», — сообщили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, 24 августа 2020 года, в утреннее время, между обвиняемой и потерпевшим, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, возникла ссора. Находясь по месту жительства, в селе Камка Сновского района, женщина взяла в руки обрез двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья и осуществила из него два выстрела в своего мужа. После убийства тело спрятала в смотровой яме и забетонировала его

В ходе расследования, которое сейчас завершено, установлено, что смерть лица наступила в результате разрушения черепа с грубым разрушением вещества головного мозга в результате огнестрельного ранения головы.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Относительно обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.