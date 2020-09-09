На Черниговщине у бывшего работника воинской части нашли арсенал оружия

Военная прокуратура задержала в Черниговской области бывшего сотрудника военной части с арсеналом оружия.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«9 сентября 2020 года под процессуальным руководством военной прокуратуры Деснянского гарнизона Центрального региона Украины задокументирован факт незаконного хранения бывшим работником одной из воинских частей арсенала нарезного огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что указанный гражданин до этого работал мастером по ремонту оружия в воинской части. После увольнения он устроил по месту жительства мастерскую, в которой продолжил заниматься незаконным ремонтом и переоборудованием разнообразного нарезного огнестрельного оружия, запрещенного в свободном обращении.

Сообщается, что 9 сентября 2020 года в ходе санкционированного судом обыска по месту жительства фигуранта в доме последнего обнаружен пистолет ПМ, пистолет Марголина, автомат АК-74, значительное количество боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию калибра 9 мм., 5.45 мм. и 7,62 мм., а также промышленное оборудование для переработки и ремонта оружия. В тот же день он был задержан работниками полиции и военной прокуратуры.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются обыски по месту жительства задержанного.

«Согласно ч. 1 ст. 263 УК Украины — ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения — наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет», — отмечается в сообщении.