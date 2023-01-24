На Черніговщині за розкрадання бюджетних коштів судитимуть учасників організованої групи

Новгород-Сіверською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно п’яти учасників організованої злочинної групи за незаконне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом службового підроблення та підроблення документів (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у грудні 2018 року директор одного з будівельних товариств створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли представники суб’єкта господарювання та структурних підрозділів Управління капітального будівництва ЧОДА. При здійсненні ремонту металевого мосту через р. Віть обвинувачені вносили в акти виконаних робіт завідомо неправдиві дані щодо їх обсягів та вартості на загальну суму майже 800 тис. грн.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу УСР в Чернігівській області ДСР НП України та УСБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури