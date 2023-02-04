На Чернівецькій митниці у хабарництві викрито керівника одного з постів та його спільника

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру керівнику одного з митних постів Чернівецької митниці та громадянину України, який надавав йому посередницькі послуги, за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

За версією слідства, посадова особа митниці налагодила незаконну схему одержання систематичного прибутку за нестворення штучних перешкод при розмитненні товарів. Необхідне оформлення митної декларації коштувало 1000 доларів США. Щоб убезпечити себе митник вирішував питання через посередника – свого колишнього співробітника, який долучив до протиправної діяльності ще одну особу. Саме посередники вели прямі перемовини з підприємцями та «збирали касу».

У листопаді минулого року правоохоронці задокументували факт одержання 3000 доларів США, а 1 лютого цього року посередника було затримано у Києві після одержання 12 тисяч доларів США. За вказану суму товариству з обмеженою відповідальністю обіцяли оформлення за зниженим митним платежем ввезеного на територію України парафінового воску.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі 5 слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівці) територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління СБ України у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура

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