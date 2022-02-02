На Червоноградщині викрили зловмисника, причетного до крадіжки гуманітарної допомоги

Неодноразово судимий 18-річний мешканець району, проник у приміщення благодійного фонду та викрав іграшки, одяг та інші речі, призначені для дітей з неблагополучних сімей.

1 лютого, близько 17.30, до поліції надійшло повідомлення від директора одного з благодійних фондів Червоноградського району про те, що невідома особа викрала речі з приміщення фонду.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції, а також поліцейський офіцер громади Лопатинськоі ОТГ. Як встановили правоохоронці, невідомий чоловік, пошкодивши вікно, проник у приміщення фонду та викрав іграшки, одяг, посуд, канцтовари та інші речі, надіслані з Чехії до фонду в рамках гуманітарної допомоги.

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника, причетного до крадіжки, 18-річного мешканця одного з сіл району, який раніше вже був неодноразово судимий за майнові злочини.

Речові докази (викрадену гуманітарну допомогу) у нього вилучено.

Невдовзі слідчі територіального підрозділу поліції повідомлять зловмиснику про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області