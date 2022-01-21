На члени злочинного угруповання привласнили землю більш ніж на ₴9 мільйонів

Зловмисники у незаконний спосіб присвоїли кілька земельних ділянок в селі Лиманка Одеського району загальною площею понад 50 соток, розпродали їх, поділивши гроші між собою.

Ідея такого збагачення спала на думку 46-річному місцевому жителю. Для її реалізації він залучив у якості підставних осіб родичів та знайомих. Об’єднавшись у стійке злочинне угруповання, протягом 2018-2020 років спільники з використанням заздалегідь підроблених офіційних документів безкоштовно отримували в приватну власність земельні наділи Таїровської селищної ради нібито для будівництва й обслуговування житлових та господарських будівель і продавали добросовісним покупцям. Своїми діями правопорушники завдали ОТГ матеріальну шкоду на суму понад дев’ять мільйонів гривень.

За результатами досудового розслідування, яке проводили співробітники Слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу ДВБ НПУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, дев’ятьом фігурантам були оголошені підозри в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах (ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України) та підробленні й використанні офіційних документів, які видаються установою і які надають права, з метою використання їх підроблювачем, організованою групою (ч.3 ст.27, ч.ч. 3 та 4 ст.28, ч.3 ст.358 ККУ).

Матеріали справи направлені до суду. Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Одеської області