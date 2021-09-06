На Днепропетровщине двое мужчин жестоко избили и ограбили местного жителя
В Криворожском районе Днепропетровской области двое злоумышленников жестоко избили мужчину ради наживы.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на «Днепр Час».
Инцидент произошел 4 сентября в селе Лозоватка. Около 22:30 двое мужчин жестоко избили 32-летнего местного жителя, после чего забрали у него 900 гривен и сбежали.
Полиция установила личность одного из нападавших — им оказался 22-летний местный житель. Личность второго пока не установлена.Tweet