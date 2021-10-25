На Днепропетровщине мужчина на угнанном микроавтобусе снес ворота женского монастыря (фото)

В Кривом Роге на территории женского монастыря угнали микроавтобус

В Кривом Роге на улице Эдуарда Фукса мужчина проходил мимо женский монастырь и увидел переделанный в пассажирский грузовой микроавтобус «ГАЗ» с открытой дверью и ключами в замке.

По сообщению Криворожского районного управления полиции, 37-летний мужчина завел микроавтобус и пытался убежать, передает Depo.Днепр.

Он направил автомобиль на закрытые ворота монастыря. Автомобиль проломила ворота и уехала.

Похитителя задержали в нескольких километрах от монастыря. Маршрутку вернули владельцу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).