На Днепропетровщине мужчина пытался съесть пакеты с метамфетамином на глазах у полицейских

В Першотравенске Днепропетровской области полицейские задержали мужчину с метамфетамином. Увидев правоохранителей, тот попытался съесть слип-пакеты с наркотиком.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

21 августа во время отработки г. Першотравенска полицейские уголовного розыска заметили подозрительного человека. В кармане 38-летнего мужчины находились слип-пакеты с белым кристаллическим веществом, предположительно, метамфетамином, массой около 20 граммов, и почти 8 тыс. гривен.