На Днепропетровщине мужчина убил топором односельчанина – отца 11 детей

В Петропавловском районе мужчина во время конфликта забил до смерти топором своего 36-летнего односельчанина, суд вынес приговор.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

17 ноября 2020 года в поселке Самарское 48-летний мужчина избил свою мачеху, после чего отправился в гости к брату, у которого в это время гостил сосед. Во время застолья между мужчинами начался конфликт, в ходе которого мужчина побил своего брата, нанеся ему травмы средней тяжести. После чего забил до смерти 36-летнего соседа топором и сбежал, однако вскоре был задержан.

Как выяснилось позднее, погибший – отец 11 детей.

Вина мужчины была доказана, суд вынес приговор, мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы.