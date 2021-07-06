На Днепропетровщине мужчина жестоко убил домработницу и сдался после 13 часов переговоров

Мужчина нанес женщине 11 ножевых ранений в грудь и спину.

В Каменском полицейские задержали мужчину, причастного к убийству помощницы по дому. Переговоры продолжались 13 часов.

Об этом сообщают в полиции Днепропетровской области.

Тело 57-летней женщины обнаружила сестра хозяйки дома 5 июля вечером. Владелица находилась в отъезде, поэтому попросила проверить жилье, потому что помощница не отвечала на ее звонки.

Полицейские уголовного розыска выяснили, что к убийству женщины может быть причастен 62-летний владелец дома, который незадолго до этого уехал из дома на собственном авто. Для его задержания по области была введена специальная операция.

Он забаррикадировался в дачном доме и в случае приближения угрожал покончить жизнь самоубийством. После 13 часов переговоров мужчина сдал оружие и вышел из дома.

6 июля около 11:00 его задержали и доставили в Каменское районное управление полиции. Во время обыска из дома мужчины изъяли пять единиц зарегистрированного оружия.

Правоохранители установили, что 5 июля утром между владельцем квартиры и 57-летней помощницей по дому возник конфликт на почве личной неприязни. Во время ссоры мужчина нанес женщине 11 ножевых ранений в грудь и спину. В результате полученных трав женщина скончалась на месте.

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За совершение умышленного убийства мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, что предусмотрено ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос о вручении ему уведомления о подозрении. // УНИАН