На Днепропетровщине неизвестные жестоко избили мужчину и бросили его под мостом

В поселке Куриловка Днепропетровской области неизвестные жестоко избили мужчину.

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

Потерпевшего обнаружили 4 октября около 10 часов вечера во время патрулирования улицы Центральная в поселке Куриловка Петриковского района нарядом ГБР охранной компании «Цитадель». Мужчина был в крови, со и следами от побоев на лице, лежащим на лестнице в районе подъема на мост.

На место происшествия была вызвана машина скорой медицинской помощи и наряд полиции. Потерпевшим оказался местный житель 1972 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что травму головы пострадавший получил в результате избиения неизвестными. При этом сумка с вещами и мобильным телефоном была при потерпевшем в целости. Мужчину привели в чувство и доставили в больницу скорой медицинской помощи. Вместе с работниками полиции Петриковского ОП был отработан район по приметам, полученным от пострадавшего. Проводится дальнейшее расследование.