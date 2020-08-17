На Днепропетровщине пьяный мужчина подстрелил жителя села: подробности и фото

В Днепропетровской области нетрезвый мужчина пришел к жителю села, развязал конфликт и выстрелил в него из ружья.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на Патрульную полицию Кривого Рога.

Происшествие произошло вчера в селе Коломийцево недалеко от Кривого Рога. В полицию поступило сообщение, что там мужчина выстрелил в местного жителя. Полицейские прибыли по указанному адресу. Свидетели происшествия объяснили, что нетрезвый мужчина пришел к их соседу и начал конфликт, после чего схватился за ружье и выстрелил соседу в ногу. В доме полицейские нашли пострадавшего с огнестрельным ранением. Мужчине вызвали скорую помощь, а полиция приступила к поискам стрелка.

При обследовании территории на трассе Н-11 полицейские обнаружили похожего по описанию гражданина и доставили его к месту происшествия, где свидетели опознали его. Также в лесополосе патрульные обнаружили предмет похожий на ружье. Задержанный мужчина признался, что оружие где-то выкопал и решил хранить его у себя дома.

На место происшествия вызвали следователей Криворожского отдела полиции для дальнейшего разбирательства. Все детали и обстоятельства произошедшего инцидента будут устанавливаться.