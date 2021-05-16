На Днепропетровщине «соцработник» отобрал у пенсионерки более 70 тысяч гривен

54-летнего жителя Синельниково разоблачили полицейские. Он ограбил пожилую женщину.

Как рассказали в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области, мужчина притворился соцработником и проник в дом 82-летней пенсионерки. Он предложил ей обменять деньги. Когда та вынесла все свои сбережения, злоумышленник толкнул ее и выхватил 70 тысяч гривен.

С места преступления мужчина скрылся на автомобиле «ЗАЗ Таврия». Правоохранителям удалось оперативно установить личность грабителя и найти его.

Грабителю грозит от 4 до 6 лет тюремного срока. // Телеканал D1