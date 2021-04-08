На Днепропетровщине задержали мужчину, который до смерти избил своего знакомого

Ночью 6 апреля между двумя мужчинами из Апостоловского района, что недалеко от Кривого Рога, возникла ссора, в результате которой один из горожан убил второго. Правонарушителя задержали, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского районного отделения полиции.

Ночью 6 апреля на одной из улиц села Михайловка случился словесный конфликт между двумя местными жителями. Перепалка переросла в полноценную драку, в ходе которой один из мужчин нанёс своему 60-летнему знакомому тяжкие телесные повреждения – многочисленные удары руками и ногами по голове. В результате таких действий потерпевший скончался на месте. После нападения злоумышленник скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции нашли и задержали нападавшего. Им оказался ранее судимый 50-летний местный житель. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы по части 2 статьи 121 УК Украины «Умышленные тяжкие телесные повреждения». Досудебное расследование продолжается.