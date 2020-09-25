На Днепропетровщине задержали участников преступной группировки, которые взорвали банкомат и похитили почти миллион гривен (видео)

Для остановки воров спецназовцы КОРД применили табельное оружие, заблокировали автомобиль, после чего задержали злоумышленников.

В полицию Днепропетровской области от полиции Сумщины поступила оперативная информация, что группа лиц готовится к подрыву банкомата в Новомосковском районе. Полицейские управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области задержали четырех мужчин сразу после совершения преступления. Ими оказались трое жителей г. Сумы и житель Каменского района в возрасте от 34 до 49 лет.

Во время преследования злоумышленники оказали сопротивление и протаранили служебный автомобиль спецназовцев КОРД. Заблокировав автомобиль беглецов, полиция задержала всех четверых участников преступления. При осмотре авто «Opel Omega» оперативники изъяли похищенные кассеты из банкомата с суммой около миллиона гривен, оружие и другие вещественные доказательства. Также правоохранители установили, что задержанные приехали в область на двух автомобилях. После подрыва банкомата, они оставили автомобиль «БМВ» в поселке вблизи места преступления, а на втором пытались убежать.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Продолжается комплекс оперативных и следственных мероприятий для документирования этого преступления. Также задержанные проверяются на причастность к аналогичным фактам.

tourdnepr.com по материалам ГУ Нацполиции в Днепропетровской области