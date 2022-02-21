На Днепропетровщине злоумышленник зажигалкой поджег подругу: пострадавшая госпитализирована

Ночью, 20 февраля, в Кривом Роге мужчина поджег свою возлюбленную, 28-летней женщине удалось выжить.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на «Свои Кривой Рог».

Инцидент произошел около 23:00 в квартире по улице Жемчужной в Терновском районе города. В коридоре между парой разгорелся конфликт, в ходе которого 35-летний мужчина зажигалкой поджег волосы своей возлюбленной.

У женщины обгорело лицо, голова и руки. До приезда полиции ее срочно госпитализировали. В деталях происшествия разбираются сотрудники полиции.