На Днепропетровщине злоумышленники заключили фиктивных кредитов на миллион гривен:

На Днепропетровщине будут судить трех менеджеров, которые причинили убытков на сумму свыше миллиона гривен финансовой компании в которой работали.

Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Трое жителей Днепропетровской области вступили в организованную преступную группировку с января по июнь 2020 года. По данным следствия, все обвиняемые работали менеджерами по кредитованию финансовой компании и присвоили себе денежные средства учреждения. Злоумышленник оформляли фиктивные кредиты и получали деньги.

Всего за время своей незаконной деятельности, злоумышленники заключили 65 кредитных договоров на общую сумму более 1 млн гривен, чем нанесли финансовой компании материальный ущерб. Задержанным инкриминируется завладение чужим имуществом, несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, а также составление и использование поддельных документов.