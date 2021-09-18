На Днепропетровщине злоумышленники заключили фиктивных кредитов на миллион гривен:
На Днепропетровщине будут судить трех менеджеров, которые причинили убытков на сумму свыше миллиона гривен финансовой компании в которой работали.
Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
Трое жителей Днепропетровской области вступили в организованную преступную группировку с января по июнь 2020 года. По данным следствия, все обвиняемые работали менеджерами по кредитованию финансовой компании и присвоили себе денежные средства учреждения. Злоумышленник оформляли фиктивные кредиты и получали деньги.
Всего за время своей незаконной деятельности, злоумышленники заключили 65 кредитных договоров на общую сумму более 1 млн гривен, чем нанесли финансовой компании материальный ущерб. Задержанным инкриминируется завладение чужим имуществом, несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, а также составление и использование поддельных документов.Tweet