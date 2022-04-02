На Дніпропетровщині 14-річний покидьок підпалив бомбосховище з людьми під час повітряної тривоги

За цей вчинок йому загрожує до семи років ув’язнення.



Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що 31 березня приблизно о 19:16 до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Медичній у м. Покрові пожежа. Загоряння сталося в укритті, у якому перебували люди, переважно жінки та діти.

Виявилось, що до укриття хтось вкинув пляшку із займистою сумішшю. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Згодом правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 14-річний місцевий підліток, щодо якого на розгляді в суді вже є справи за вчинення ним тяжких та особливо тяжких злочинів.

Хлопцю вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (“хуліганство”) Кримінального кодексу України. // Діло