На Дніпропетровщині 8 працівників поліції судитимуть за примус громадян до вчинення злочинів задля підвищення показників (аудіозаписи розмов)

Слідчі ТУ ДБР м. Києві завершили досудове розслідування стосовно 8 учасників організованої злочинної групи – поліцейських Павлоградського ВП ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Як повідомлялось раніше, у червні 2020 року правоохоронці затримали двох керівників та оперативних працівників Павлоградського ВП ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Слідством встановлено, що протягом 2019-2020 років поліцейські, з метою підвищення показників роботи, змушували громадян вчиняти злочини (крадіжки, зберігати наркотичні засоби, зброю та ін.), здійснюючи психологічний тиск та насильство. За вчинення злочинів поліцейські надавали потерпілим гроші та наркотичні речовини, після чого притягували їх до кримінальної відповідальності.

Під час проведення негласних (розшукових) дій було зафіксовано розмови між співучасниками:

• зафіксовано розмову працівників Павлоградського ВП, які інструктують мешканця регіону з приводу механізму вчинення та подальшого документу-вання крадіжки у квартирі;

• зафіксовано розмову посадовця Павлоградського ВП із мешканцем регіо-ну з приводу участі останнього у фальсифікації обставин вчинення злочину. Так, співробітник поліції схиляє мешканця регіону “взяти на себе” злочин, передбачений ст. 263 КК України, а саме — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

• зафіксовано розмову оперуповноваженого Павлоградського ВП зі своїм керівником з приводу фальсифікації обставин вчинення злочину із залучен-ня мешканця регіону. Підлеглий вітає свого керівника із днем народження та у якості подарунка доповідає про «виконання показника по крадіжці»;

• зафіксовано розмову працівників Павлоградського ВП, які обговорюють методи здійснення катування мешканців регіону з метою отримання зізна-вальних показань.

14 січня 2021 року відносно усіх 8 правоохоронців до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області направлено обвинувальний акт (ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 з конфіскацією майна.

Оперативний супровід здійснювало Головне оперативне управління ДБР та УСБУ у Дніпропетровській області, процесуальне керівництво — Київська обласна прокуратура.

ДБР