На Дніпропетровщині членів ОЗУ судитимуть за розповсюдження вогнепальної зброї та вибухівки

32-річний організатор та двоє учасників групи з міжрегіональними зв’язками налагодили збут зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв до Дніпропетровської і Запорізької областей, з території Операції об’єднаних сил.

Як з’ясували правоохоронці, злочинна діяльність чоловіків здійснювалася протягом тривалого часу. Також з метою конспірації, чоловіки залучали знайомих жінок до своєї діяльності. Вони виконували функції кур’єрів і відправляли зброю та боєприпаси замовникам через поштові відділення. Крім того, товар збували, також із рук в руки.

12 травня слідчими слідчого управління Дніпропетровщини, за оперативним супроводженням Департаменту карного розшуку, за підтримки працівників управління карного розшуку Дніпропетровської і Запорізької областей та під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області, за силової підтримки спецпризначенців КОРД злочинну діяльність чоловіків було припинено.

Під час більш ніж 20 обшуків, у автівках та за місцем мешкання злодіїв, правоохоронці вилучили автомат АКСУ, направляючі протитанкові керовані ракети, міни, артилерійські постріли, гранати, набої різного калібру, пістолети, карабіни та рушниці та 400 000 гривень і близько 8 000 доларів США.

В ході досудового розслідування правоохоронцями доведено причетність чоловіків до семи епізодів злочинної діяльності.

Після проведення комплексу слідчих дій, експертних досліджень трьом фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Також до кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України притягнуто двох жінок, помічниць зловмисників.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років позбавлення волі.

Першого жовтня обвинувальний акт відносно членів організованого злочинного угруповання та їх спільниць скеровано до суду, для подальшого судового розгляду.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області