На Дніпропетровщині чотирьом керівникам банку повідомили про підозру у розтраті ₴86 млн.

Протягом двох років службові особи фінансової установи на основі підроблених документів видавали кредити групі позичальників, в результаті чого банк зазнав значних фінансових втрат.

Злочинну діяльність посадовців банку задокументували працівники Управління захисту інтересів суспільства і держави та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. За фактами заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, розтрати службовими особами ввірених їм коштів в особливо великих розмірах та внесення до офіційних документів неправдивих відомостей слідчі відкрили кримінальні провадження. В ході досудового розслідування спільно з поліцейськими УКР та полку поліції особливого призначення відбулися 5 санкціонованих обшуків за місцем мешкання колишнього керівництва та службових осіб комерційного банку.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи фінансової установи: голова правління банку, перший заступник голови правління, заступник голови правління, начальник управління кредитування на підставі підроблених документів причетні до розтрати 86 млн гривень. У подальшому гроші були введені із банківської системи та розкрадені, внаслідок чого державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спричинено збитки в особливо великих розмірах.

16 березня фігурантам повідомили про підозру у скоєння кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області