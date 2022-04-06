На Дніпропетровщині депутата викрито у незаконному поводженні зі зброєю, отриманою під виглядом гуманітарної допомоги.

Автоматичну зброю та боєприпаси 51-річний народний обранець зберігав на території власного фермерського господарства.

Слідчі дії проводилися за силової підтримки бійців поліції особливого призначення. Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські виявили та вилучили: автомат АКС та 9 магазинів до нього, майже 600 набоїв калібром 7,62 мм, понад 100 набоїв калібром 5,45 мм, 5 корпусів гранат РГД-5, 3 запали до гранат, з’ємний ствол до кулемету Калашникова, 2 гранатомети РПГ-22 та сигнальну шашку. Вилучене направлено на експертизу.

Правоохоронці встановили, що Арсенал потрапив до народного обранця разом з гуманітарною допомогою, яка надійшла з інших областей України.

Слідчі заходи проводилися слідчими поліції Дніпропетровщини спільно з оперативниками внутрішньої безпеки НПУ, під процесуальним керівництвом Дніпропетровська обласна прокуратури та в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Наразі слідчими встановлюється походження зброї та боєприпасів з метою притягнення до відповідальності причетних до незаконних оборудок.

Поліція Дніпропетровської області