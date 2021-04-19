На Дніпропетровщині директора ТОВ судитимуть за привласнення понад ₴700 тис. та службове підроблення

За процесуального керівництва Криворізької північної окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно директора ТОВ за привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та службове підроблення, за попередньою змовою (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2020 року директор товариства з обмеженою відповідальністю уклав з комунальним підприємством «Криворізька міська лікарня № 16» Криворізької міськради договір про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання.

З метою заволодіння бюджетними коштами директор підприємства, за попередньою змовою з посадовцями лікарні, склав завідомо неправдивий акт виконаних робіт, в якому завищено обсяг та вартість цих робіт, внаслідок чого товариству зайво сплачено понад 700 тис грн. У подальшому з одержаними злочинним шляхом коштами директор здійснив декілька фінансових операцій.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури