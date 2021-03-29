На Дніпропетровщині до 5 років позбавлення волі засуджено інженера технічного нагляду

Вироком Дніпропетровського районного суду фізособу-підприємця – інженера технічного нагляду визнано винним у зловживанні повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки та видачі завідомо підроблених офіційних документів (ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 358 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю, що пов’язана з технічним наглядом, на строк до 3 років та конфіскацією всього належного майна.

Доведено, що у 2017 році підприємець, що надавав послуги з технічного нагляду за виконанням робіт з реконструкції дитячого садка в с. Горького Дніпровського району, зловживаючи повноваженнями, підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо фактичного обсягу цих робіт. Внаслідок таких дій підряднику зайво перераховано понад 3 млн грн бюджетних коштів.

У подальшому за свою роботу засуджений безпідставно отримав з місцевого бюджету понад 210 тис грн. Свою вину він не визнав, проте її повністю доведено Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3.

Окрім того, у 2019 році винесено вирок директору підприємства-підрядника за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України), яким його засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки, та конфіскацією всього належного йому майна.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури